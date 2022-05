Décision cruelle mais justifiée: le but incroyable de Nielsen devait bien être refusé

Voilà une action qui va faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. On joue la 88e minute du choc entre Bruges et l'Union. Le score affiche 1-0 et les Blauw en Zwart pensent se diriger tout droit vers une victoire qui les propulse seuls en tête de la Pro League. Moment choisi par Casper Nielsen pour délivrer les Bruxellois afin de recoller au score grâce à une frappe soudaine en dehors de la surface. Et calmer un stade Jan Breydel chauffé à blanc jusque là.

Les joueurs de Mazzu exultent jusqu'à... l'intervention de l'arbitre. Dans son oreillette, la VAR lui annonce qu'au départ de la phase, Deniz Undav est hors-jeu. Le but est annulé. Le banc unioniste est dévasté tandis que les supporters de la Venise du Nord exultent à nouveau.

Au départ, tout le stade était perplexe. Après avoir visionné les images, la décision était effectivement la bonne. Même si elle est incroyablement cruelle pour des Bruxellois qui méritaient parfois mieux sur la pelouse du probable futur champion de Belgique.