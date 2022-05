Tottenham corrige Arsenal et relance la course à la Ligue des Champions

Avec 65 unités, les 'Spurs', cinquièmes, reviennent à une longueur des 'Gunners', actuels quatrièmes et derniers qualifiés pour la C1. Sambi Lokonga n'a pas quitté le banc des réservistes et à assisté du bord du terrain au naufrage de ses coéquipiers. Après un peu plus de 20 minutes de jeu, l'inévitable Harry Kane trouvait l'ouverture sur penalty (22e, 1-0), avant de doubler la mise un quart d'heure plus tard (37e, 2-0). L'international anglais inscrivait là ses 14e et 15e buts de la saison en Premier League. Entre ces deux buts, Arsenal se retrouvait en infériorité numérique à la suite de l'exclusion de Rob Holding pour une deuxième carte jaune (33e).

Juste après la pause, le compère de Harry Kane, Heung-Min Son, plantait son 21e but (47e, 3-0) et se rapprochait à une longueur de Mohamed Salah, meilleur artificier du royaume avec 22 réalisations.

