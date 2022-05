Van Crombrugge de retour dans le onze: Anderlecht-Antwerp 0-0 (DIRECT)

Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme

Les Mauves ont l'occasion d'assurer leur top 3 et de mettre la pression sur leur prochain adversaire.

Après sa belle victoire 0-4 au Bosuil, Anderlecht s'attend à affronter un matricule n°1 revanchard, ce jeudi soir. Qu'à cela ne tienne, les Mauves ont la ferme intention de valider leur top 3 et même de maintenir la pression sur l'Union dans la course à la Champions League.



Kompany récupère Van Crombrugge et l'aligne à la place de Verbruggen. Pour le reste, le coach bruxellois ne fait logiquement aucun changement dans une équipe qui a humilié ce même adversaire il y a quelques jours. Blessé, Raman est absent de la feuille de match.

De son côté, Priske effectue plusieurs changements: Miyoshi, Balikwisha, Yusuf et Samatta sont présents au coup d'envoi.

Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Delcroix, Hoedt, Gomez, Cullen, Kana, Arnstad, Amuzu, Kouamé, Zirkzee

Le onze de l'Antwerp: Butez, De Laet, Dessoleil, Seck, Vines, Miyoshi, Yusuf, Dwomoh, Balikwisha, Nainggolan, Samatta