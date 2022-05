Casper Nielsen est suivi par le Club Bruges

Les Brugeois auraient pris des informations concernant le joueur de 28 ans, qui a vu son but égalisateur être annulé par le Var mercredi soir lors de la victoire brugeoise dans le match au sommet (1-0).



Mais aucune négociation concrète n'aurait encore commencé entre les différentes parties. La direction bruxelloise a annoncé qu'aucune discussion autour d'un transfert n'aura lieu avant la fin de la saison. Arrivé à l'Union durant l'été 2019, Nielsen a une valeur marchande estimée à 4,5 millions € par le site spécialisé Transfermarkt, mais pourrait être vendu pour plus cher. Cette saison, le Danois n'a raté qu'une seule rencontre de championnat, inscrivant 7 buts et délivrant 6 assists.