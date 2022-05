Anne Ruwet: "Un footballeur m'a particulièrement déçue cette saison, tout ce qu'on a reconnu de lui c'est son nom sur le maillot"

"Parler de foot, c'est toujours un plaisir", confie Anne Ruwet , au moment d'accepter notre interview. L'animatrice de RTL Sport connait très bien son sujet. Baignée dans le monde du ballon rond depuis sa jeunesse, elle décortique et analyse les matchs de Ligue des Champions avec ses consultants sur le plateau de RTL. Sans langue de bois. "En évoluant dans cet environnement, on apprend à prendre ses distances et on perd son côté naïf", estime ...