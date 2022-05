Carlo Ancelotti l'annonce: "Eden Hazard reste au Real Madrid"

Remis son opération qui visait à retirer une plaque qu'il avait dans la cheville, Eden Hazard a retrouvé le chemin de l'entraînement cette semaine. Avec la ferme intention de disputer quelques minutes de jeu d'ici à la fin de la saison. Une tâche qui ne sera pas aisée au vu de la concurrence chez les Merengue mais Carlo Ancelotti a déjà annoncé qu'il lui donnerait du temps de jeu ce week-end face à Cadiz : "Aura-t-il des minutes de jeu ? Je crois que oui. Nous avons disputé beaucoup de matchs, il y a donc de la fatigue dans mon noyau et je vais faire tourner. Chacun peut donc avoir sa chance", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Être titulaire dans une grande équipe est très difficile pour tout le monde, pas seulement pour les joueurs qui jouent moins."

On devrait donc retrouver Eden Hazard face à Cadiz ce dimanche, au contraire de Thibaut Courtois qui sera laissé au repos. Pour le capitaine des Diables, ce sera une manière de terminer la saison sur une bonne note avant de préparer la suivante. Et ce sera toujours au Real Madrid si l'on en croit Ancelotti : "Nous n'en avons pas parlé mais son plan est clair : il reste et est très motivé car il ne s'est pas beaucoup amusé ces dernières années et il veut montrer ses qualités. Il reste pour prouver ses qualités."

De quoi faire taire les rumeurs de départ du Brainois de la capitale madrilène cet été...