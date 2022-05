Les Belges à l'étranger: Manchester City bloqué par West Ham, qui menait 2-0 au repos

Naples bat Genoa 3-0 et l'envoie quasiment en D2

En battant Genoa 2-0 lors de la 37e journée, Naples l'a poussé un peu plus vers la Serie B. Alors qu'il reste un match à disputer, les Génois (19e) comptent 28 points, trois de moins que la Salernitana (17e) mais en cas d'égalité, les confrontations directes entrent en ligne de compte et celles-ci ont tourné à leur désavantage. La seule chance des Génois et que Cagliari (29 points), qui a encore deux matches à jouer, termine aussi à 31 points et dans ce cas, ils bénéficieront de leurs bons résultats contre l'équipe sarde. Les Napolitains, avec Dries Mertens pendant 73 minutes, sont 3e (76 points). Ce match n'avait rien d'amical puisque Naples avait dû affronter la contestation d'une partie des supporters et que Genoa avait besoin de points pour se sauver. Luciano Spalletti a aligné la même équipe que celle victorieuse contre Torino avec le trio Hirving Lozano-Dries Mertens- Lorenzo Insigne en soutien de Victor Osimhen. Genoa est mieux entré dans le match mais Kelvin Yeboah a expédié le ballon sur la transversale (13e) avant de perdre son face-à-face avec le gardien adverse David Opsina (32e). Par contre, Osimhen a donné l'avance aux visités de la tête (32e, 1-0).

À la reprise, Naples n'a pas plus piqué un Genoa toujours bien concentré. L'équipe génoise a encore hérité de grosses occasions par Manolo Portanova, qui n'a pas cadré son tir du droit à bout portant (64e) et par Criscito, qui a manqué sa frappe à distance (67e). Tous ces ratés ont fini par peser d'autant que Lorenzo Insigne a transformé un penalty accordé pour une faute de main de Hernani (65e, 2-0). Stanislav Lobotka a marqué son pr emier but en Serie A (81e, 3-0)

En Turquie, Besiktas s'est imposé 0-2 à Goztepe dans le cadre de la 37e journée. Dino Arslanagic a joué tout le match avec les visités et Michy Batshuayi est monté au jeu (64e) avec les Aigles Noirs. Alors qu'il était réduit à dix suite à l'exclusion de son défenseur français Valentin Rosier, Besiktas a ouvert la marque par Cyle Larin (27e, 0-1). Mieux encore, Josef lui a doublé l'écart (32e, 0-2) avant de se faire exclure (37e). À neuf, les Aigles Noirs ont tenu le coup d'autant que Goztepe a poursuivi la rencontre sans son attaquant Adis Jahovic (75e). Au classement, Besiktas (58 points) est 5e et Goztepe est déjà en D2 (28 points, 19e).

Manchester City bloqué par West Ham, qui menait 2-0 au repos

Sensation au stade Olympique de Londres où West Ham, qui menait 2-0 au repos, a tenu Manchester City et Kevin De Bruyne en échec (2-2). Au classement, les Citizens (90 poiints) comptent quatre points de plus que Liverpool, qui jouera mardi son match contre Southampton. Les Hammers (56 points, 7e) ont assuré leur ticket européen. Sur un long ballon de Lukasz Fabia?ski mettant la défense des Citizens hors de position, Jarrod Bowen a effacé Ederson et a ouvert la marque du gauche au terme d'une course de 40 mètres (24e, 1-0). Alors que City poussait de plus en plus et que Gabriel Jesus (36e, 37e) et OleksandrZinchenko (38e) manquaient des occasions, Bowen signait un doublé d'une frappe croisée du gauche (45e, 2-0).

Les Citizens n'allaient pas laisser filer le titre sans réagir et Jack Grealish a réduit leur retard d'une demi-volée (49e, 2-1). Les Mancuniens ont gardé la cadence mais Fabia?ski a repoussé une frappe du gauche de Bernardo Silva (56e). Par contre, Vladimir Coufal allait connaître une mauvaise passe: après avoir écopé d'une carte jaune pour une faute sur De Bruyne (58e), le défenseur tchèque a dévié dans son but un coup franc de Riyad Mahrez (69e, 2-2). Mais l'international algérien n'a pas assuré lorsque l'arbitre a accordé un penalty pour une faute de Craig Dawson sur Gabriel Jesus. Alors qu'il avait transformé tous ses penaltys cette saison, Mahrez a manqué celui-ci (86e).

Brighton, avec Leandro Trossard, pendant 87 minutes a partagé 1-1 à Leeds. Danny Welbeck a donné l'avance aux Seagulls (21e, 0-1) et Pascal Struijk (90e+2, 1-1) a arraché un point, qui permet aux Peacocks de se hisser en 17e position (35 points) avec une seule unité d'avance de Brunley. Brighton (48 points, 10e) était déjà tourné vers la prochaine saison.

Christian Benteke est monté au jeu à la 78e lors du partage 1-1 de Crystal Palace à Aston Villa, qui a ouvert la marque par Ollie Watkins (69e, 1-0). Au classement, les deux équipes restent sur leurs positions: les Eagles, qui ont égalisé par Jeffrey Sclupp (81e, 1-1) sont 11 (45 points) et les Villans suivent à un point (12e).

Watford, avec Christian Kabasele, s'est largement incliné 1-5 à domicile face à Leicester. Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielemans, qui a été averti (55e), ont disputé l'intégralité d'une rencontre sans intérêt puisque Leicester (48 points, 10e) était sauvé et que Watford (23 points, 19e) poursuivra son histoire en Championship.

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker sur le banc, a aligné un sixième match sans victoire face à Norwich (1-1). Les Loups, qui avaient cédé dans la lutte pour l'Europe, sont 8e (51 points) et Norwich reste bon dernier (22 points).

Bologne perd le derby d'Emilie, Arthur Theate remplacé à la mi-temps

Bologne a été battu 1-3 sur son terrain dimanche par Sassuolo lors de la 37e journée du championnat d'Italie.

Chez les visités, Arthur Theate, qui était sorti sur blessure contre Venise, n'est pas remonté au jeu après la pause (46e). Deux buts de Gianluca Scamacca (35e, 80e) et un retourné de Domenico Berardi (76e, 0-2) ont fait pencher le derby d'Emilie du côté de Sassuolo, qui se retrouve (50 points, 11e). Le penalty transformé par Riccardo Orsolini (90e+2, 1-3) n'a pas eu de répercussion pour Bologne, qui reste 13e (43 points).