Malaise au PSG: un joueur boycotte un match en raison d'un maillot contre l'homophobie

Samedi, le Paris Saint-Germain, champion de France, se déplaçait à Montpellier dans le cadre de la 37e journée du championnat de France. Une rencontre à laquelle le milieu de terrain parisien Idrissa Gueye n'a pas pris part. Pourtant, le Sénégalais faisait partie du groupe pour disputer la rencontre mais il a été retiré à la dernière minute de la feuille de match. Il a finalement assisté à la victoire des ses équipiers depuis les tribunes.

Après la rencontre, son entraîneur Mauricio Pochettino a évoqué "des raisons personnelles" pour expliquer l'absence de Gueye sur la feuille de match, tout en confirmant que son joueur "n'était pas blessé".

En réalité, il s'avère que le joueur a boycotté la rencontre en raison du maillot spécial porté par les Parisiens lors de cette rencontre selon les informations du quotidien Le Parisien. À l'approche de la journée mondiale contre l'homophobie (17 mai), la Ligue de football professionnel en France (LFP) a mis en place une initiative en soutien à la communauté LGBTQ+. Ainsi, lors de cette action, tous les clubs de Ligue 1 portent un maillot spécial au flocage arc-en-ciel.

©AFP

Des sanctions demandées

Le joueur n'a pas réagi mais son entourage a expliqué au journal L'Équipe que son absence était due "à la fatigue suite à un gala de charité organisé jeudi dernier." Gueye est en effet le cofondateur de l'association "For Hope" qui collecte des fonds pour financer des projets caritatifs au Sénégal. De son côté, le Parisien évoque plutôt des "convictions religieuses" et explique qu'il s'agit "d'un sujet sensible" pour le joueur.

Quoiqu'il en soit, l'affaire provoque un tollé en France. L'ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle Valérie Pécresse a notamment réagi sur les réseaux sociaux : "Les joueurs d'un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité", demandant également que des sanctions soient prises à l'encontre du joueur.

Absent également l'an passé

Les médias français rapportent ce lundi matin que ce n'est pas la première fois qu'Idrissa Gueye boycotte une action contre l'homophobie. En effet, l'initiative de la LFP en soutien à la communauté LGBTQ+ a été lancée en 2019. La saison dernière, le Sénégalais n'avait pas non plus été présent pour la rencontre, face à Reims cette fois, lors de laquelle les joueurs parisiens avaient porté un maillot avec un flocage arc-en-ciel.

À l'époque, le joueur avait justifié son absence par une gastro-entérite.