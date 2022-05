Officiel : Fergal Harkin est le nouveau directeur sportif du Standard

Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Fergal Harkin est le nouveau directeur sportif du Standard. Le club liégeois l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. L'Irlandais de 45 ans quitte Manchester City après 13 ans de collaboration avec le club anglais se concentrant notamment sur le développement des jeunes joueurs en leur donnant l'opportunité de s'exprimer grâce à des prêts à d'autres clubs.

Fergal Harkin rejoint donc le Standard où sa mission principale sera de "développer la stratégie footballistique du club, basée à la fois sur la qualité de notre centre de formation et sur un processus de recrutement efficace qui devraient ensemble améliorer le niveau de l'équipe et le développement à long terme du club", explique le communiqué du Standard.

Le nouveau directeur sportif des Rouches a réagi à sa nomination : "Je suis ravi de commencer ma prochaine aventure et j'ai hâte de relever le défi que le Standard de Liège m'a proposé afin d'atteindre les objectifs fixés par 777 Partners. Je souhaite ramener le club au niveau où il devrait être dans le football belge et donner à nouveau aux supporters de la fierté et de la ferveur !", explique-t-il.

En revanche, le Standard n'a pas encore précisé la date de prise de fonction de Harkin, se contentant de dire qu'il prendra sa fonction "dès qu'il sera libéré de ses obligations avec Manchester City".