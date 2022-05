Avec Amadou Onana et Lois Openda: Roberto Martinez rappelle 32 joueurs pour les quatre matches de juin

La génération dorée est de retour ! Après avoir laissé ses cadres au repos en mars dernier, Roberto Martinez a rappelé un groupe de 32 joueurs pour les quatre matches de juin. Les Diables affronteront les Pays-Bas et la Pologne les 3 et 8 juin à domicile avant de se déplacer au pays de Galles et en Pologne les 11 et 14 juin.



Cette longue fenêtre internationale, qui arrive en fin de saison, doit permettre au sélectionneur de passer une avant-dernière fois (il restera deux matches de Ligue des nations en septembre) ses troupes en revue avant la Coupe du monde au Qatar.

Parmi les nouvelles têtes, le sélectionneur a repris Lois Openda (Vitesse) et Amadou Onana (LOSC), qui font leur première apparition dans le groupe. Incertains, Thorgan Hazard et Thomas Meunier sont bel et bien dans la liste, tout comme Jason Denayer, en manque de temps de jeu à Lyon. A noter que les deux joueurs de l'Union repris lors du dernier rassemblement de mars, Siebe Van der Heyden et Danze Vanzeir, sont absents.