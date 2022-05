Roberto Martinez rassurant sur Eden Hazard: "Il se sent libéré"

"Eden se sent libéré", a assuré Martinez mercredi lors de la conférence de presse d'annonce de sa sélection mercredi. Opéré de la cheville fin mars, Hazard a fait son retour à la compétition dimanche dernier lors du partage du Real Madrid à Cadix (1-1). "C'est bien de le revoir sur un terrain", a confié Martinez. "Ses sensations étaient bonnes et il se sent libéré. Il a maintenant deux semaines pour se préparer pour la finale de la Ligue des Champions. Nous espérons le récupérer à son meilleur niveau."

Avec le rassemblement qui débute le lundi 30 mai, Eden Hazard et Thibaut Courtois auront peu le temps de se reposer avec la finale de la Ligue des Champions prévue le 28 mai. "L'idée est qu'ils poursuivent sur leur lancée et qu'ils prolongent leur saison de deux semaines. Avec la Coupe du monde en point de mire, il est important que le groupe passe un maximum de temps ensemble car les prochains camps seront plus courts."

Blessé au dos, Thorgan Hazard figure lui aussi dans la sélection. "Nous sommes confiants qu'il pourra être prêt d'ici deux semaines. Nous prendrons une décision le lundi 30 lors du rassemblement. Ce sera le cas aussi pour Thomas Meunier et Jason Denayer", a expliqué le sélectionneur