Kylian Mbappé va prolonger son contrat avec le PSG

Le célèbre journaliste de SkySports, Gianluca Di Marzio, annonce ce samedi que Kylian Mbappé va tourner le dos au Real Madrid, avec qui il avait pourtant un engagement verbal depuis "un certain temps", pour finalement prolonger son contrat au PSG ! "Cela pourrait être officialisé dès ce samedi", annonce même le journaliste.



Vers 15h30, le très bien informé quotidien L'Equipe confirmait l'information. "L'attaquant a accepté l'offre de prolongation des champions de France. Il en a fait l'annonce à l'état-major du club lors d'une réunion au sommet." Et de préciser que rien n'est encore signé mais que les discutions se sont prolongées jusqu'à ce samedi. Ce nouveau contrat devrait courir jusqu'en 2025 et coûter très cher au PSG puisqu'on évoque une prime à la signature record.