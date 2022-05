Petkevicius titulaire: Gand-Charleroi 0-0 (DIRECT)

Vanhaezebrouck, qui a prolongé jusqu'en 2024, pourrait modifier son trio défensif et faire des essais en vue de la saison prochaine. D'autant plus que les Buffalos sont assurés de remporter ces Europe Playoffs.



Côté Zèbres, Ilaimaharitra est blessé au genou. Bessilé et Kayembe étaient incertains: le premier est sur le banc, le second ne figure pas sur la feuille de match. En attaque, Still donne sa chance à Petkevicius pour compenser l'absence de Bayo, non qualifié pour affronter Gand.





Le onze de Charleroi: Koffi, Ozornwafor, Andreou, Knezevic, Mbenza, Zorgane, Morioka, Nkuba, Heymans, Gholizadeh, Petkevicius.





Suivez La Gantoise-Charleroi en direct commenté: