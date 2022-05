Premier League: Manchester City et Kevin De Bruyne se font peur mais s'offrent le titre de champions d'Angleterre

Pour s'assurer le titre de champion, Manchester City devait s'imposer à domicile face à Aston Villa. Rien d'insurmontable a priori. Pourtant, à la 70e minute, le marquoir affichait 0-2 et les Skyblues étaient à la dérive... même si dans le même temps, Liverpool ne parvenait pas à se défaire de Wolverhampton (1-1).









Heureusement pour eux, les hommes de Guardiola parvenaient à renverser la table en inscrivant trois buts entre la 76e et la 81e minutes. Gundogan, Rodri et encore Gundogan (bien servi par De Bruyne sur le 3-2) évitaient de compter sur un miracle dans l'autre match. D'autant plus que Liverpool finissait par s'imposer 3-1 face aux Wolves.