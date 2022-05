Belges à l'étranger: Boyata marque et permet au Hertha Berlin de rester en Bundesliga (VIDEO)

Le club berlinois s'est imposé 0-2, parfaitement bien lancé par son capitaine belge Dedryck Boyata, buteur dès la 4e minute d'une tête croisée sur corner.

Le défenseur belge de 31 ans a bien choisi son moment pour planter son premier but de la saison. Marvin Plattenhardt a scellé l'issue du match en doublant l'avance des siens peu après l'heure de jeu. Le défenseur allemand, déjà passeur décisif pour le Diable Rouge en début de partie, a envoyé un coup franc direct excentré dans la lucarne opposée, venant climatiser un Volksparkstadion pourtant chauffé à blanc (63e).

Le Hambourg SV, qui a quitté l'élite il y a quatre saisons et terminé 3e de D2 cette saison, devra encore patienter avant de retrouver l'élite.

Les deux promus directs en Bundesliga sont Schalke et le Werder Brême, et les deux relégués en 2e division, Bielefeld et Fürth.