Eden Hazard veut jouer un rôle en finale de Champions League et la saison prochaine: "Je veux être important pour le Real Madrid"

Le Brainois est totalement remis de son opération à la cheville et se sent bien.

Eden Hazard est-il enfin lancé au Real Madrid ? Libéré de la plaque métallique présente dans sa cheville gauche et qui lui a été retirée il y a quelques semaines, le Brainois a repris les séances collectives et impressione même son coach Carlo Ancelotti à l'entraînement.

"L'opération s'est bien déroulée. Tout va bien pour l'instant. L'objectif était de prendre le temps de bien me soigner et de ne pas vouloir aller trop vite. J'ai commis des erreurs avec mes blessures ces dernières années. Le coach et le staff l'ont bien compris", a expliqué le Diable rouge à nos confrères du Laatste Nieuws en amont de la finale de la Ligue des Champions.

S'il n'a pas pu bénéficier de plus de 26 minutes (contre Cadiz) depuis son retour, Hazard espère malgré tout jouer un rôle lors de la finale de la Ligue des Champions ce samedi face à Liverpool. Il craint néanmoins d'être encore à court de rythme : "Je n'ai joué que quelques minutes contre Cadiz et il m'en faut plus pour arriver à mon meilleur niveau. Mais le principal est que ma cheville est guérie", a-t-il expliqué au Nieuwsblad.

"Montrer ce que je peux faire"

Même s'il espère jouer un rôle ce samedi contre les Reds, Hazard compte également revenir au premier plan la saison prochaine et toujours au Real Madrid : "J'ai un contrat jusqu'en 2024. Mes trois premières saisons au Real Madrid ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire", espère le capitaine des Diables qui ne veut pas quitter le Real sur un échec, "dès ce samedi, j'espère pouvoir me montrer. J'ai toujours rêvé de pouvoir jouer pour le Real Madrid et c'est toujours le cas."

"J'espère ne plus jamais être blessé. Je veux changer tout ce qui est arrivé. Je veux jouer ici et gagner des trophées. Je veux tout simplement être important", a conclu Hazard qui pourrait déjà être décisif ce samedi."Est-ce que je botterai le cinquième tir au but ? On verra bien. Mais il faudra d'abord voir si la rencontre va s'achever aux tirs au but."