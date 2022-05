Officiel: Vincent Kompany quitte Anderlecht !

Vincent Kompany et le RSC Anderlecht, c'est fini ! Revenu chez les Mauves en 2019, d'abord comme joueur, l'ancien Diable rouge quitte Neerpede après avoir passé deux ans sur le banc de touche.



"Aujourd'hui, un seul sentiment prévaut : je suis fier d'avoir pu commencer ce nouveau chapitre dans le club de mon cœur. J'ai été joueur et entraîneur du RSC Anderlecht, mais je reste, avant tout, un fidèle supporter des Mauve et Blanc" a commenté Kompany dans le communiqué de presse du club.



"Le club et l'entraîneur ont analysé ensemble la saison écoulée et ils ont aussi discuté des plans pour l'avenir. Il a alors été décidé, d'un commun accord, de se séparer. Cette décision a été prise dans un grand respect mutuel et avec gratitude pour le travail qui a été réalisé ensemble", décrit le communiqué.



"Vincent a été un élément essentiel de la reconstruction d'un RSC Anderlecht rénové. Il a apporté son professionnalisme et son expertise et il a aussi joué un rôle important dans le développement des jeunes joueurs. Le club continuera à se développer sur ces bases" a apprécié le CEO Peter Verbeke. Quant au président Wouter Vandenhaute, il assure avoir "toute confiance en notre avenir à tous les deux" (le club et Kompany).



Pour sa première saison comme entraîneur, Kompany avait qualifié Anderlecht in extremis pour les Champions Playoffs, où le Sporting avait pris la 4e place. Cette saison, le RSCA a pris la 3e place en championnat et a été battu aux tirs au but en finale de la Coupe de Belgique contre La Gantoise. En début de saison, Anderlecht avait été éliminé lors des barrages de la Conference League par Vitesse Arnhem.



Felice Mazzù est une piste sérieuse pour le remplacer sur le banc anderlechtois.