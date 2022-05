Thibaut Courtois à la veille de la finale de C1: "Tous motivés à faire grandir la légende du Real"

Mark van Bommel est le nouvel entraîneur de l'Antwerp

Mark van Bommel est le nouvel entraîneur de l'Antwerp, a annoncé le club anversois jeudi. L'ancien international néerlandais, qui succède au Danois Brian Priske, a signé un contrat jusqu'en 2024 avec le Great Old et sera assisté des Néerlandais Andries Ulderink et John Stegeman.