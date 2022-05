Accueil Sports Football Felice Mazzù choisit de faire le grand saut bruxellois Cela ne fait plus de doute : le Carolo va poursuivre sa carrière à Anderlecht. Et Karel Geraerts va lui succéder à l’Union. Stéphane Lecaillon (avec C.F.) ©BELGA

La signature n’est pas encore couchée sur le papier, mais cela ne fait plus de doutes : Felice Mazzù va accepter la proposition anderlechtoise et succéder à Vincent Kompany. Le Carolo de 56 ans devrait signer d’ici lundi au plus tard un contrat...