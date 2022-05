La finale de la Ligue des champions retardée de 35 minutes: le chaos aux alentours du Stade de France (VIDEOS)

Scène assez surréaliste aux alentours du Stade de France. Le match a été retardé de 35 minutes à cause des problèmes de tickets pour entrer dans le stade. Avant la rencontre, RMC Sport a annoncé que la police connaissait des problèmes de filtrage devant l'enceinte. Il semblerait que des supporters anglais ont tenté de pénétrer l'enceinte par la force. "Le filtrage du stade de France est étanche. RMC Sport a pu constater des dysfonctionnements dans le filtrage aux abords du stade", affirme le média.

Ce qui a donné lieu à plusieurs scènes hallucinantes. Des enfants et des femmes ont été gazés. Sur les images on voit même des supporters tenter d'escalader les grillages pour pénétrer dans le stade. Un grand n'importe quoi et un véritable chaos.