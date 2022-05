De Bruyne ne mâche pas ses mots sur la Ligue des nations: "Elle n’a aucune importance"

Pendant que Thibaut Courtois et Eden Hazard profiteront de leur lundi pour décompresser et se remettre de leurs émotions du week-end (même si Courtois doit assister au mariage civil de son frère… et souffre d’une pubalgie qui le rend incertain), les Diables rouges arriveront à Tubize. Ils entameront la préparation pour les quatre matchs de Ligue des nations, le 3 juin à Bruxelles contre les Pays-Bas, le 8 juin face à la Pologne, puis au pays de Galles le 11 juin et en Pologne le 14 juin. Hazard rejoindra le groupe plus tard dans la semaine tandis que Courtois pourrait devoir déclarer forfait à cause de son pépin physique.

De son côté, Kevin De Bruyne était présent à la KDB Cup (un tournoi U15). Alors que le Barça l'a emporté face au Real Madrid en finale (Genk a terminé troisième), le Diable était évidemment la star du rendez-vous. "Je n'ai pas vraiment hâte (de disputer la Ligue des nations) parce que, pour moi, la compétition n'a aucune importance", a confié De Bruyne au micro de VTM. "Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. Mais bon, cela ne sert à rien de dire que nous, les joueurs, aimerions du repos. Cela ne changerait rien. Sur le terrain nous ferons ce que nous devons faire."