Eden Hazard enflamme le public madrilène après la victoire contre Liverpool: "L'an prochain, je vais tout donner"

Les Madrilènes ont fêté la victoire contre Liverpool avec leurs fans. Et Eden Hazard a adressé un message plein de promesses aux supporters.

En trois saisons passées du côté du Real Madrid, Eden Hazard a été champion d'Espagne à deux reprises, a remporté une Supercoupe d'Espagne et vient tout juste de soulever la Ligue des Champions.

Pourtant, il est légitime de se dire que sa contribution à ces différents succès est minime. Le N.7 du club de la capitale espagnole n'a disputé que 66 rencontres en 3 ans pour le compte du Real. Il a connu plusieurs blessures qui l'ont longtemps privé des terrains. Lors de la phase finale de la Ligue des Champions qu'il vient de gagner, il n'a disputé que huit petites minutes de jeu, en fin de partie contre le PSG. Contre Liverpool, il n'est pas monté au jeu.

Quand on le questionne sur son avenir, Eden Hazard répond systématiquement qu'il veut rester au Real Madrid et prouver qu'il a le niveau pour évoluer dans ce qu'il considère comme "le meilleur club du monde".

Lors de la fête dimanche à Madrid, Carlo Ancelotti et ses hommes ont pris le micro face à leurs supporters. Avec un verre en main, Eden Hazard a pris la parole, promettant aux fans qu'il retrouverait son niveau lors de la saison prochaine. "Madridistas, je suis ici depuis trois ans et j'ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses... Mais l'année prochaine, je vais tout donner pour vous", a-t-il lâché aux supporters présents en nombre.

Avec ces quelques mots, il a enflammé le public et ses coéquipiers qui l'ont tous encerclé et ovationné.