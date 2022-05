Enfin la révélation pour Mechele chez les Diables rouges? "À la Vanaken"

C'était la fête chez les Mechele ce week-end. Un an après s'être marié avec Caroline, il l'a enfin célébré avec la famille, les amis et même certains collègues du club. "On a dû attendre à cause du Covid mais c'était très chouette."

Pas encore de voyage de noces pour le défenseur brugeois, sélectionné par Roberto Martinez pour la première fois depuis le mois de septembre. "J'espère pouvoir jouer quelques minutes pendant ces quatre matchs", explique celui qui ne compte que trois capes à 29 ans.

N'y voyez pas de l'arrogance. Juste une saine ambition pour le seul des sept défenseurs centraux, avec Jan Vertonghen, à disputer la Ligue des champions. Toby Alderweireld ne la jouera plus, tandis que Jason Denayer, Arthur Theate, Wout Faes et Dedryck Boyata patientent. "Mais les autres ont souvent plus d'expérience que moi. Ils jouent dans des compétitions plus huppées", précise-t-il, avec beaucoup de modestie. "Suis-je trop timide ? J'ai de l'ambition et j'aimerais me révéler en équipe nationale comme Hans (Vanaken) mais je suis quelqu'un de réservé. On ne parle pas beaucoup de moi, même à Bruges. J'y suis habitué. C'est ainsi depuis le début de ma carrière", ajoute celui qui rêve de devenir le recordman absolu de titres avec le Club (il est codétenteur, avec cinq titres).