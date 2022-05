Le président de Naples met la pression sur Mertens: "Va-t-il choisir l'ignoble argent ou le privilège de vivre à Naples?"

Icône de Naples, Dries Mertens ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et pour cause, son contrat se termine d'ici un petit mois. Récemment, la presse italienne faisait état d'un vif intérêt pour Sarri et la Lazio à son égard.

Après des mois de négociations, aucun accord n'a été trouvé entre De Laurentiis et le clan Mertens. Le joueur avait déjà estimé qu'il ne jouait plus pour l'argent. Tandis que le président a effectivement avoué qu'il devait faire de grosses économies. Actuellement, Drieske touche jusqu'à cinq millions d'euros par an. Un salaire astronomique pour les finances du club et pour un joueur de 35 ans.

Présent en conférence de presse, De Laurentiis a mis la pression sur le Diable rouge. Mais aussi sur Kalidou Koulibaly pour qui son bail se termine en juin 2023. "Kalidou Koulibaly et Dries Mertens sont deux footballeurs que je respecte et que j'aime énormément", a-t-il commencé. "Mais tout dépend d'eux. Vont-ils choisir l'ignoble argent comme la seule chose qui puisse les rendre heureux ou veulent-ils continuer à vivre à Naples, ce qui est un privilège? Veulent-ils rester dans un vestiaire et un environnement qui leur a donné de grandes satisfactions, ou non ?"

Une façon de mettre la pression sur deux éléments respectés et adorés par le Stade Diego Armando Maradona. "Ce n'est pas le moment pour nous, en tant que club, de saigner à mort, avec des propositions folles."

De Laurentiis insiste sur le changement de modèle du Napoli. Tout en prenant exemple sur celui qui a gagné le championnat. "Milan a gagné le Scudetto avec 40 millions d'euros de salaires en moins que nous. Cela signifie que nous avons fait quelque chose de mal. Nous voulons tout faire pour ramener le scudetto à Naples, mais pas en faisant faillite."