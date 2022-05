Accueil Sports Football Nacer Chadli évoque pour la première fois le traumatisme de l’Euro : “J’étais en état de choc, comme si je laissais tomber l’équipe” Nacer Chadli revient pour la première fois sur sa montée au jeu contre l’Italie à l’Euro, stoppée au bout de quatre minutes sur une blessure. Un traumatisme dont il n’est pas encore totalement remis, près d’une année plus tard. Christophe Franken Chef de la rubrique football



©BELGA

Les Diables se réunissent ce lundi à Tubize. Ce sera sans Nacer Chadli (32 ans), une fois de plus. On ne l’a plus vu en équipe nationale depuis le 2 juillet de l’année passée. C’était contre l’Italie à l’Euro, quand il était monté à la 69e sur la pelouse de Munich avant de ressortir à la 73e, en larmes, sur une...