Josh Wander, boss de 777 Partners: "Faire passer le Standard au niveau supérieur"

Via un communiqué, le propriétaire du club liégeois a tenu à rassurer ses supporters. Toujours dans l'incertitude quant à son avenir, Will Still n'a pas (encore?) accepté le poste de T1 des U23.

Alors qu'il était prévu qu'une conférence de presse soit tenue pour expliquer le projet de 777 Partners aux supporters Rouches, c'est par voie de communiqué que le co-fondateur de la société américaine, Josh Wander, a tenu à rassurer ses supporters ce jeudi. L'Américain assure que les décideurs US sont pleinement occupés à renforcer l'organigramme tant sportif qu'opérationnel du club principautaire. Josh Wander explique que c'est par souci du travail bien fait que les décisions tardent à être annoncées. Il assure également, une nouvelle fois, que l'ADN et la formation liégeoises seront respectés. Les personnes qui monteront dans le bateau Standard seront toujours alignées sur cette philosophie. De nouvelles têtes, à commencer par le T1, vont arriver dans les jours, semaines et mois qui arrivent.

Le propriétaire du Matricule 16 a également insisté sur l'importance du nouveau CEO du Football Group de 777 Partners, Don Dransfield qui, comme nous l'écrivions ce jeudi matin, doit rencontrer la Famille des Rouches prochainement ainsi que Pierre Locht la semaine prochaine pour voir s'il convient de changer la mission ad intérim de ce dernier en une mission de CEO définitive.

Enfin, contrairement à ce que certains affirment ce jeudi, Will Still n'a pas accepté le poste de T1 des U23. L'ancien adjoint de Luka Elsner n'a plus eu aucun contact avec la direction américaine depuis un moment et il réfléchit toujours à quelle direction prendra sa carrière. Rien ne permet même d'affirmer qu'il restera au Standard.

Voici l'intégralité du communiqué de Josh Wander:

"Au nom de 777 Partners, je tiens à vous remercier pour votre patience durant ces premières semaines depuis notre reprise du Standard de Liège.

Nous sommes très heureux et fiers de devenir les nouveaux dépositaires de ce club véritablement historique et prestigieux. Je suis conscient du poids de la responsabilité qui accompagne cet honneur et je suis vraiment touché par le défi qui nous attend. C'est pour cette raison que nous avons volontairement adopté une approche réfléchie de notre travail au cours des dernières semaines en cherchant à évaluer ce qui est actuellement en place et à donner vie à notre vision de l'avenir du club.

Notre objectif est de faire passer le Standard de Liège au niveau supérieur, sur et en dehors du terrain. Cela passe par la création d’une structure qui établit des fondations solides pour un succès durable. Nous comprenons qu'il faudra de la patience pour atteindre ces objectifs. Nous savons que construire ensemble ce succès prendra du temps, mais le Conseil d'Administration et moi-même sommes investis dans ce projet à long terme.

Comme vous l'avez probablement appris, nous avons engagé cette semaine un CEO du Football Group, Don Dransfield, avec pour mission de développer un projet footballistique ambitieux avec un réseau de clubs à travers le monde. Dans ce cadre, le Standard de Liège bénéficiera d'un soutien supplémentaire qui comprendra de solides données statistiques, des analyses et une technologie améliorée de suivi et de développement des performances pour aider le club à atteindre ses objectifs.

Nous comprenons également qu’il est essentiel de conserver l'histoire, les traditions et la culture qui sont l'ADN du club. En particulier, nous avons conscience de l’importance de cultiver la formation des jeunes et le style de football offensif qui font la renommée du Standard de Liège. Les personnes que nous intégrons au club seront toujours alignées sur cette philosophie. Certaines d'entre elles seront des personnes ayant une expertise mondiale, à commencer par notre nouveau Directeur Sportif, Fergal Harkin. D'autres, plus locales, les rejoindront dans les mois à venir.

Il y aura d'autres annonces dans les jours, semaines et mois à venir, notre priorité absolue étant la nomination d'un entraîneur principal pour l’équipe première. Nous avons hâte de vous communiquer cela bientôt. En attendant, je promets que le Conseil d'Administration et l'équipe de Direction travailleront toujours sans relâche pour vous, les supporters du club."