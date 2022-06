Roberto Martinez ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat: "Je suis ouvert à une discussion après la Coupe du monde"

Le sélectionneur des Diables, en poste depuis six ans et très convoité par de grands clubs, n'exclut pas de prolonger l'aventure.

Dans une longue interview accordée à Sudpresse, Roberto Martinez a évoqué son avenir à la tête de la sélection nationale. "Pour l'instant, j'ai un contrat jusqu'au terme de la Coupe du monde. Cela n'aurait pas de sens pour moi de dire si je serai là ou pas après le Qatar. Je suis ouvert à une discussion après le Mondial."



Mais ne sera-t-il pas un peu tard pour prendre une décision ? "Vous savez, si cela se passe mal au Qatar, tous les Belges n'auront qu'une volonté: me jeter à la poubelle. Alors que si on gagne, j'aurai envie de rester quatre années de plus pour crier haut et fort dans chaque interview que nous sommes champions du monde", plaisante celui qui affirme se sentir "très bien en Belgique" et apprécier "chaque minute passée ici". L'Espagnol explique aussi que sa double casquette de sélectionneur et de directeur technique le motive beaucoup: "Je ne serais pas resté aussi longtemps si j'avais seulement été sélectionneur national car cela ne représente que cinq grands moments dans l'année."