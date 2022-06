De Bruyne, Hazard et Lukaku alignés d'entrée ? Suivez Belgique - Pays-Bas en direct dès 20h45

C'est parti pour le marathon de juin ! Les Diables disputent le premier de leurs quatre matchs de Ligue des nations ce vendredi soir. Au menu: l'adversaire le plus coriace du groupe A4. Du moins, sur papier. Dans l'autre rencontre, la Pologne a déjà pris les devants en s'imposant à la maison contre le pays de Galles.

Le choc face aux Pays-Bas s'annonce donc palpitant. L'enjeu est double pour les Diables: se préparer pour le Mondial au Qatar et performer dans cette compétition. Pour ce faire, Roberto Martinez va certainement envoyer du lourd. Nos trois stars offensives devraient être alignées de concert avec Kevin De Bruyne - Eden Hazard - Romelu Lukaku. Ce qui n'était plus arrivé depuis le 7 octobre dernier et la douloureuse défaite de la Belgique contre la France en demi-finale de la précédente édition de la compétition. Même si, bien évidemment, ils ne joueront pas ensemble pendant 90 minutes.

Notre quatrième étoile, Thibaut Courtois, est déjà partie en vacances. L'occasion pour Simon Mignolet d'être titulaire après son éblouissante fin de saison à Bruges. Pour le reste, très peu de surprises sont attendues. Carrasco est attendu sur la gauche tandis que Castagne, plus en forme, sera privilégié à Meunier de l'autre côté.

Du côté de Louis Van Gaal, on devrait certainement aligner son équipe type également pour le choc des voisins. Avec comme colonne vertébrale la ligne Van Dijk, De Jong et Depay.

Compositions probables:

Belgique : Mignolet - Alderweireld - Boyata - Vertonghen - Castagne - Witsel - Tielemans - Carrasco - De Bruyne - Lukaku - Eden Hazard

Pays-Bas: Flekken - De Ligt - Van Dijk - Blind -Dumfries - Koopmeiners - Berghuis - De Jong - Malacia - Bergwijn - Depay