De Bruyne persiste et signe avant Belgique - Pays-Bas: "Jouer quatre matches en dix jours, c’est chercher les ennuis"

Ce n'est un secret pour personne, Kevin De Bruyne n'est pas un fan de la Ligue des nations. Ses déclarations à propos de la compétition ont fait beaucoup de bruit cette semaine. Certaines personnes, comme Van Gaal, partagent son avis. D'autres préfèrent positiver en expliquant qu'il s'agit d'un moment de préparation pour la Coupe du monde et pour intégrer la nouvelle génération.

Interrogé par Gilles De Bilde pour Het Laatste Nieuws, le maître à jouer des Skyblues est revenu sur ses propos. "Selon moi, c'est un peu trop (NDLR de match). En tant que joueur, la saison a été très lourde", commence-t-il. "J'ai eu une semaine sans entraînement ni match et le corps est en pleine décompression. Jouer ensuite quatre matches en dix jours, c'est chercher les ennuis. Ces huit ou neuf dernières années, je n'ai pas eu le temps de prendre des vacances. Cependant, le corps a besoin de repos de temps en temps."

Dans la sélection, Kevin De Bruyne est le huitième joueur qui a disputé le plus de minutes cette saison (3722 en 50 rencontres). Devant lui se trouvent deux gardiens (Courtois et Mignolet), deux joueurs qui viennent de connaître la sélection (Openda et De Ketelaere) et trois joueurs plus confirmés dans la sélection (Vanaken, Tielemans et Vertonghen). Surtout, il est le seul qui a dû se battre a un très haut niveau jusqu'au bout de la compétition. Forcément, cela use les organismes et le mental d'un joueur.

Malgré cette saison XXL, avec le trophée de meilleur joueur de Premier League comme aboutissement personnel, KDB est à disposition de Roberto Martinez. À 100%. "Je n'ai pas demandé de congé à l'entraîneur. Si je dois jouer ces quatre matches, je les jouerai", affirme-t-il en riant. "J'ai aussi joué contre l'Atlético Madrid avec une blessure ouverte au pied qui a dû être recousue. Il faut parfois sacrifier certaines choses."

Pour ces quatre matchs, Martinez a vu large. Ce qui pousse à croire qu'un turnover devrait être opéré: "Maintenant, 32 joueurs ont été sélectionnés. Je suppose que tout le monde va jouer. Sinon, je pense que c'est bizarre d'en prendre autant. S'ils ne jouent pas, cela signifie qu'ils sont ici au lieu de prendre des vacances." Du Kevin De Bruyne pur jus !