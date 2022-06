Deila sera bien le nouveau coach du Standard de Liège

Comme La DH l'annonçait ce vendredi, après avoir longuement négocié avec le City Football Group, les dirigeants américains du Standard étaient tout proches d'un accord pour l'arrivée de Ronny Deila en bord de Meuse.

Selon nos informations, cet accord a bel et bien été trouvé ces dernières heures. Actuellement, il ne manque plus que la signature des documents. Ronny Deila et son adjoint Efrain Juarez arriveront dans le prochains jours à Sclessin pour entamer la nouvelle saison.

Depuis le début, soit plus d'un mois, Ronny Deila est la priorité de 777 Partners qui a su convaincre le City Football Group pour recruter le coach idéal selon les Américains pour le projet rouche.

Sauf retournement de situation, l'officialisation devrait survenir dimanche ou lundi.