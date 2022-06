L’analyse de la composition des Diables rouges face au pays de Galles : encore une nouvelle défense pour les Diables

Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme

La défense des Diables prend un coup de jeune à Cardiff. Avec ses 31 ans, Boyata est le seul trentenaire du trio. Dendoncker (27 ans) et Theate (22 ans) se chargent de faire baisser la moyenne à 26,7 ans. Il s’agit de la plus jeune défense depuis… le dernier déplacement au pays de Galles en novembre dernier. Un match qui avait vu Castagne être testé dans la défense aux côtés de Theate et Boyata. Le match était sans enjeu vu la qualification actée des Diables pour le Qatar.

Le but est de redonner confiance à Boyata après son non-match et avec des joueurs qu’il connaît moins, mais qui ont des qualités différentes de ses alliés habituel : Vertonghen et Alderweireld.

Sur la feuille donnée par l’UEFA, Trossard est annoncé sur le flanc gauche. C’est une possibilité même si on imagine davantage Carrasco occuper la place de full back afin de conforter ses automatismes à ce poste à quelques mois de la coupe du monde. Le test sera important pour lui face à Roberts, un des joueurs clé du pays de Galles, qui occupera tout le flanc droit.

Comme annoncé par Martinez avant le match, Casteels défendra les buts. Une quatrième cape pour le gardien de Wolfsburg. Et, plus étonnant, déjà la deuxième dans le stade de Cardiff.

Pas de Hazard sur le terrain, mais bien De Bruyne qui occupera un des deux postes en soutien de Batshuayi. À moins que le sélectionneur profite de sa qualité entre les lignes pour venir créer le surnombre dans l’entrejeu et gêner le 3-4-3 gallois (même si l’UEFA annonce un 3-5-2).