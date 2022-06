Zidane au PSG? Son conseiller et le club démentent

Vous avez loupé le feuilleton Mbappé au PSG ? Pas de problème, le club de la capitale française vient de sortir le deuxième volet mais cette fois, c’est un Marseillais qui en est la star : Zinédine Zidane.

Annoncé depuis de nombreuses semaines comme successeur d’un Mauricio Pochettino qui n’a pas encore été remercié (l’Argentin s’est tout de même fendu d’un post Instagram laissant à penser que la fin de l’aventure était proche), celui qui a remporté quatre Ligue des champions avec le Real Madrid dont trois en tant que coach semble de plus en plus proche d’un poste de T1 à Paris.

"Zidane à Paris ? Jamais de la vie. Avec mes équipes, on lui en a parlé, avec un petit coup de pression. D'ailleurs, il n'a jamais dit oui ; Zidane représente aussi Marseille." Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Équipe, le rappeur marseillais, Soprano, avait été cash par rapport à la rumeur envoyant Zizou dans la capitale.

Et pourtant, si on en croit les médias français et espagnols, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a jamais été aussi proche du PSG. Selon Europe 1, le Ballon d’Or 1998 aurait un accord avec la direction du PSG et serait déjà présent au Qatar pour finaliser l’accord.

Plus tard dans la journée, le PSG ainsi que Alain Migliaccio, conseiller historique du Français, ont démenti. "Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane", a-t-il précisé à L'Équipe.

En attendant, le PSG a officialisé l'arrivée de Luis Campos ce vendredi. Il succède à Leonardo qui peut compter sur l'intérêt de Valence. "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision. Je suis impatient de commencer à travailler", a-t-il déclaré.