Au moins trois Diables ont quitté le groupe avant le match contre la Pologne

Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme

"De Bruyne a assez donné, tout comme Carrasco. Meunier a joué deux matchs complets après avoir été écarté sur blessure durant trois mois" a expliqué le sélectionneur.

Ces trois hommes sont d'ores et déjà en vacances et pourraient être rejoints par Boyata et Witsel qui ont aussi déjà beaucoup joué. "Nous déciderons après analyse qui voyagera avec nous en Pologne. Nous ne prendrons aucun risque."

L’état physique de Lukaku et Mertens doit également être vérifié avant le départ à Varsovie.