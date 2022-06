Officiel: Vincent Kompany est le nouvel entraîneur de Burnley

Son arrivée aura un peu traîné mais elle est désormais officielle: Vincent Kompany est l'entraîneur de Burnley pour la saison prochaine. Selon les médias anglais, Kompany va gagner 2,9 millions pendant trois ans. Son arrivée a été retardée à cause du Brexit et l'arrivée de son permis de travail. Avec les Clarets, Vince The Prince risque d'avoir du pain sur la planche dans une équipe en pleine reconstruction qui vient de descendre en D2 anglaise.

Kompany est libre depuis le mois dernier et la fin de son aventure avec les Mauves. Lors de la saison écoulée, il était parvenu à se hisser en finale de Croky Cup et à la troisième place de Pro League. Mais les quatre défaites face à l'USG, le rival bruxellois, et la sortie de route face à Vitesse en Conférence League ont précipité son départ d'un commun d'accord. Du moins officiellement. Car il semblait que la relation entre Vince The Prince et le président Vandenhaute s'était distendue ces derniers mois.

Quelques semaines après cette fin compliquée, Vincent Kompany a donc trouvé un point de chute. Même s'il n'y avait plus beaucoup de doutes depuis un certain temps à propos de sa nouvelle destination. "Le Burnley Football Club est une équipe anglaise vraiment historique et c'est un honneur d'être nommé manager de l'équipe première", a déclaré celui qui retrouve son pays d'adoption. "Je suis excité par le défi qui m'attend."

En Championship, il aura pour mission de remonter directement en Premier League. Un pari compliqué. "Je suis impatient de commencer à travailler avec les joueurs et de créer une équipe positive et gagnante pour nos fans lorsque nous retournerons à Turf Moor", a-t-il ajouté. "La vision du conseil d'administration s'aligne avec la mienne. Je suis impatient de commencer mon nouveau rôle car nous entrons dans une saison importante."

Vincent Kompany était dans le viseur de Alan Pace depuis quelques semaines. "Vincent est un leader qui a fait ses preuves. J'ai été très impressionné par ses idées pour le Burnley Football Club", a commencé le président des Clarets. "Son envie est claire: il veut réussir à ramener le club en Premier League. Nous sommes enthousiasmés par sa philosophie, son approche et son ambition pour le club."

À 36 ans, VK prendra la succession de Mike Jackson. Ce dernier avait lui-même pris la place de l'emblématique Sean Dyche. Mais la mission sauvetage du club a échoué d'un cheveu lors de la dernière journée.

Grâce à ce transfert, lui et sa famille se rapprochent de Manchester qui ne se situe qu'à une heure de route à peine.