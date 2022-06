Eden Hazard: "Que du bonus de jouer avec mes amis"

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Le capitaine des Diables se sent bien physiquement.

Eden Hazard garde un bon sentiment après ces deux semaines en équipe nationale. "Pour moi, ce n'était que du bonus de jouer avec mes amis", dit le capitaine des Diables. "J'aurais voulu jouer un peu plus en Pologne, parce que je me sentais bien, surtout en seconde mi-temps. Mais j'ai reçu 60 bonnes minutes. Maintenant, j'espère faire une bonne préparation avec le Real et essayer d'arriver en forme au Qatar."

Sa plus grande satisfaction est que sa douleur a disparu. "Franchement, ça va. J'ai fait deux semaines très intéressantes. J'ose dire que je n'ai plus mal."

Jan Mulder, consultant à VTM, estime qu'Eden ne devrait pas partir en vacances. "Si, je pars en vacances. Je n'ai pas beaucoup joué, mais la saison a été longue pour moi aussi. Surtout psychologiquement, cela n'a pas été facile. J'ai un mois pour me ressourcer en famille."