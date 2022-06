Avec Paul Van den Bulck, l’Union belge tient son nouveau président

Mardi prochain, l’Union belge élira son nouveau président. Reste qu’il n’y aura pas vraiment de choix à faire car Paul Van den Bulck (56 ans) est le seul candidat en lice. Tant les amateurs et professionnels francophones et néerlandophones soutiennent l’avocat bruxellois aux racines congolaises. Il succédera à Robert Huyens, qui a incarné une figure de transition à la tête de la plus grande fédération sportive du pays.

Tandis que le CEO Peter Bossaerts prendra en charge les fonctions exécutives de l’UB, les chances de voir Paul Van den Bulck davantage à l’avant-plan que son prédécesseur sont grandes. Dans une certaine mesure, sa nomination constitue une surprise puisqu’il ne compte pas sur une grande expérience dans le milieu du ballon rond, même s’il a intégré le Conseil d’administration de l’Union belge l’an dernier. Il siégera en tant qu’indépendant.