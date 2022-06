Spécialiste RWDM et sport régional

Prêté par le Cercle en janvier et libéré par les Brugeois en début de semaine, Kylian Hazard signe définitivement au RWDM.

Sur une voie de garage pendant un an au Cercle de Bruges, Kylian Hazard avait rejoint le RWDM sous la forme d'un prêt en janvier dernier avec l'ambition d'y relancer sa carrière. Au cours de ces quelques mois, il a petit à petit retrouvé son niveau et est parvenu à convaincre les dirigeants molenbeekois de le faire signer définitivement au stade Machtens.



Le Cercle Brugge ayant résilié son contrat en début de semaine, cela a permis à Hazard de signer gratuitement dans n'importe quel club. Ce jeudi, il a paraphé un contrat qui le lie au RWDM jusqu'en 2024 (+1 an en option).



"Kylian est arrivé en prêt du Cercle Brugge pendant la trêve hivernale, où il avait été mis sur la touche. Au total, il a joué dix matchs, dont cinq en tant que titulaire. Hazard a pu se démarquer sur le terrain, surtout lors du sprint final. Pendant la durée de son prêt, il a fait trembler les filets à deux reprises", indique le RWDM.