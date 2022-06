L'ancien capitaine de la sélection russe s'exprime sur l'invasion en Ukraine: "Peut-être que je vais être arrêté ou même tué pour mes propos"

Cela fait désormais près de quatre mois que l'offensive russe en Ukraine a débuté. Une guerre qui a suscité de nombreuses réactions à travers le monde et qui est toujours dénoncée par de nombreux Russes. C'est notamment le cas d'Igor Denisov, ancien international et même capitaine de l'équipe nationale russe entre 2012 et 2014. Ancien milieu de terrain qui a passé une grande partie de sa carrière au Zénit Saint-Pétersbourg, Denisov n'est pas du tout d'accord avec les agissements russes en Ukraine : "Ces événements sont un désastre", a-t-il commenté sur la chaîne YouTube Nobel, "c'est une horreur totale."

Denisov n'est pas le premier sportif russe à dénoncer la politique belliqueuse de Vladimir Poutine mais il est l'un des rares à avoir osé critiquer la guerre alors qu'il réside encore et toujours en Russie. Ses propos pourraient donc avoir de graves conséquences pour lui et il en est conscient : "Peut-être que je vais me faire arrêter ou même être tué pour avoir tenu ces propos, je ne sais pas, mais je parle des choses comme elles le sont", a-t-il ajouté. Pour avoir critiqué la guerre, Denisov risque entre 10 et 15 ans de prison.

Le joueur a également précisé qu'il avait personnellement écrit à Vladimir Poutine, lui demandant de mettre un terme à la guerre.