Lukaku: Chelsea veut un prêt à 23 millions d’euros

Retour à l’envoyeur ? Beaucoup pensaient cette hypothèse improbable voilà quelques semaines. Et pourtant, elle se confirme et se concrétise de jour en jour désormais. Romelu Lukaku semble très ouvert et enthousiaste à l’idée de retourner à l’Inter Milan. Les Milanais ont ouvert les discussions avec le club londonien la semaine dernière.

Selon The Times, le deal prendrait la forme d'un prêt payant pour une saison. Les Blues, qui ont déboursé près de 115 millions € pour le Diable il y a dix mois à peine, réclameraient ainsi 23 millions € d'indemnités pour cette location, en divisant le salaire du buteur. Les Nerazzurri songeraient plutôt à proposer une première offre d'environ 10 millions €, mais en payant l'intégralité du salaire de Lukaku estimé à 380 000 € par semaine. Place donc aux négociations. Avant de trouver un terrain d'entente, les vacances de Big Rom ne seront en tout cas probablement pas de tout repos…