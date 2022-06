Axel Witsel aurait fait son choix: le Diable serait en route pour l'Atletico Madrid

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel est à la recherche d'un nouveau défi pour la saison prochaine. Si plusieurs formations étaient intéressées par le milieu de terrain, il est rapidement apparu que ce serait une bataille entre Marseille et l'Atlético Madrid. Les Marseillais ont fait une proposition de 2 ans plus une en option mais selon les informations de la RTBF, le Liégeois privilégierait une aventure à Madrid.

Pour nos confrères, il ne manquerait que la signature et l'officialisation pour que tout soit réglé. Il serait attendu en début de semaine pour passer ses tests médicaux et devrait signer un contrat d'un an plus une année supplémentaire en option.

À 33 ans, Axel Witsel va donc découvrir un nouveau championnat, lui qui est passé par le Standard (jusqu'en 2011), Benfica (2011-2012), le Zénit Saint-Pétersbourg (2012-2017) et Tianjin (2017-2018) avant de signer au Borussia Dortmund. À l'Atlético Madrid, il retrouverait son ami et partenaire chez les Diables, Yannick Carrasco.