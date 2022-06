Les Red Flames s'imposent 4-1 contre l'Irlande du Nord grâce à Wullaert et Van Kerkhoven

Tessa Wullaert (23e et 86e) et Ella Van Kerkhoven (83e et 90e+3) ont inscrit les buts belges, Lauren Wade (45e) avait provisoirement égalisé. Les Nord-Irlandaises évoluaient à dix depuis la 69e minute et le rouge reçu par la gardienne Jackie Burns. Les Nord-Irlandaises commençaient bien la rencontre, avec une percée sur la gauche de Kirsty McGuiness suivie d'un centre-tir qui alertait Nicky Evrard (2e). Les Red Flames s'installaient progressivement dans le camp adverse et trouvaient l'ouverture sur leur première réelle occasion: Tine De Caigny lançait sur la gauche Davina Philtjens qui centrait en un temps pour Tessa Wullaert, laquelle inscrivait son 66e but en équipe nationale (23e).

Juste avant la pause, Lauren Wade récupérait un ballon qui trainait à l'extérieur du rectangle et frappait instantanément, ne laissant aucune chance à Evravrd (45e).

Montée à la pause, Elena Dhont s'illustrait d'emblée en semant la panique dans la défense nord-irlandaise. Elle ne parvenait cependant pas à cadrer (56e).

La pression belge s'intensifiait avec un tir de De Caigny repoussé par Jackie Burns (60e), une frappe de Dhont de peu à côté (62e) et une tête non cadrée de Wullaert (63e).

A la 69e, la gardienne Burns, sortie de son rectangle, arrêtait fautivement Wullaert lancée vers le but. Le rouge était immédiat.

La délivrance survenait à la 82e minute lorsqu'Ella Van Kerkhoven, de retour en équipe nationale après un an d'absence en raison de blessures, reprenait de la tête, au second poteau, un centre de Dhont.

Dans la foulée, Tessa Wullaert, d'un tir de l'entrée du rectangle, portait le score à 3-1 (86e).

Van Kerkhoven ponctuait son retour d'un doublé en récupérant une tête de Féli Delacauw repoussée par Becky Flaherty (90e+3).

Les Red Flames disputeront encore deux matchs de préparation, dimanche (17h00) contre l'Autriche et mardi prochain (20h00) contre le Luxembourg avant de s'envoler pour l'Angleterre, où elles entreront en compétition le 10 juillet contre l'Islande.