"Le nouveau Hazard est arrivé": la presse espagnole rassurée par l'excellente condition physique du Diable rouge

La saison n'a même pas commencé. Pourtant, la préparation d'Eden Hazard est déjà scrutée en Espagne. La semaine dernière, le Brainois faisait même la Une de AS afin de définir le nouveau rôle du numéro 7 dans la capitale espagnole. Ce week-end, c'est Marca qui a écrit plusieurs papiers plutôt élogieux à propos du Diable rouge.

"Un tout nouveau Hazard", titre le quotidien espagnol. "Les "Hazardistas" ont des arguments pour vouloir voir le verre à moitié plein. La promesse du joueur aux supporters a été l'élément déclencheur d'une nouvelle foi des supporters du Real Madrid à son égard. De plus, la non-arrivée de Mbappé donne des nouvelles perspectives à son temps de jeu tout comme le nouveau rôle qu'Ancelotti veut lui donner pour essayer de le faire jouer."

Pour nos confrères, les raisons d'espérer voir un Hazard à son meilleur niveau sont multiples. "Sur le plan sportif, il y a également des raisons de croire en une nouvelle phase pour Hazard à Madrid." La Ligue des nations a rassuré tout le monde à Madrid. "Il a eu le temps de jeu dont il ne pouvait pas jouir lors de la dernière ligne droite." Surtout, les Espagnols ont vu un Hazard "qui semble libéré". Ce qui fait déjà saliver toute la presse espagnole.

"Le Belge prend un soin extrême à sa condition physique"

Si Hazard n'est pas parti, c'est également pour son importance pour le vestiaire merengue. "La vérité est que le Belge est, malgré son manque d'importance sur le terrain, l'un des joueurs les plus aimés du vestiaire. Grâce notamment à son implication dans la dynamique de l'équipe. Sur le terrain, il n'a pas été capable d'apporter un plus. Mais il l'a fait dans ce qu'on appelle les intangibles: guider les jeunes, assurer une cohésion de groupe et sa compréhension face aux décisions du coach. Et ce même s'il n'était pas d'accord."

Si la presse est rassurée, c'est également parce que le Diable rouge n'a pas répété les mêmes erreurs qu'au passé. "Le Belge profite de ses derniers jours de repos en prenant un soin extrême de sa condition physique. Un facteur qui l'avait pénalisé au début de ses deux dernières saisons à Madrid." Il y a quelques années, Eden Hazard avait réalisé une interview pour RMC Sport. Durant cet échange il disait ceci: "Je ne changerai pas. Les vacances ce sont les vacances."

Certes, on peut compter sur lui pour continuer à s'amuser. Mais il semble vouloir revenir réellement à son meilleur niveau. Ce qui semble être une excellente chose. "Ce dimanche, il a été vu avec Toni Nadal à l'Académie Rafa Nadal d'Athènes, en bonne condition apparente." Dans quatre jours, il sera de retour au centre d'entraînement de Valdebebas. "À partir du 8 juillet, une nouvelle opportunité commence pour Hazard, qui n'a pas encore fait ses débuts en tant que joueur du Real Madrid."

Va-t-on voir réellement un nouvel Hazard au Real Madrid? La préparation sera déjà un bon indicateur pour connaître la réponse.