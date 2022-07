Transfert record à Bruges: Muriqi va débarquer pour plus de 10 millions d'euros

Ils ont beau déjà avoir bouclé l'arrivée du Canadien Cyle Larin, les Blauw en Zwart sont sur le point d'attirer un autre attaquant : Vedat Muriqi. D'après nos confrères du Nieuwsblad, le Kosovar, sous contrat à la Lazio, passera sa visite médicale ce vendredi.



L'an dernier, Muriqi avait été prêté à Majorque où il avait inscrit 4 buts et délivré 3 assists en Liga. En 2020, la Lazio avait déboursé près de 20 millions € pour convaincre Fenerbahçe de lâcher le buteur. Le club de Serie A devrait en récupérer un peu plus de la moitié puisque les Brugeois sont prêts à mettre plus de 10 millions € sur la table (soit une enveloppe avoisinant le montant perçu lors de la vente de Loïs Openda à Lens). Muriqi deviendrait ainsi le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Club Bruges.



L'an dernier, Kamal Sowah avait été acheté 9 millions d'euros à Leicester.