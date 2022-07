Anderlecht bat Nordsjælland avec un doublé de Verschaeren et un assist d’Esposito

Pour le premier de deux ses amicaux contre les Danois de Nordsjælland ce samedi aux Pays-Bas, le RSCA a gagné en faisant la différence dans la dernière demi-heure grâce à un doublé de Verschaeren, décidément en verve pendant la préparation. Sur son second but, le numéro 10 mauve a été servi joliment par Esposito, alors sur la pelouse depuis… 30 secondes. Même s'il n'a plus eu beaucoup de ballons par la suite, l’Italien, qui disputera aussi le deuxième duel plus tard dans l'après-midi, n'a pas manqué ses débuts, sous les yeux du président Vandenhaute et du propriétaire Coucke habillé d'un étonnant t-shirt Rolling Stones.

Avant ça, c'est Raman qui avait ouvert le score très tôt dans le match après une récupération haute, comme Mazzù l’a demandé à longueur de match depuis le banc de touche. Une jolie frappe placée pour l'attaquant qui a eu plus de mal à se mettre en évidence par la suite.

Les Danois, qui pouvaient compter sur Michael Essien dans leur staff, ont égalisé en tout début de seconde période sur penalty sifflé après une faute de Kana. Il tentait de rattraper une relance totalement loupée de Hoedt. Défensivement, le Sporting n'aura pas été rassurant, malgré une prestation de haut niveau du jeune Debast. Testé en défense centrale, Mykhaylichenko a souvent cherché ses marques. La fatigue d'un stage intense, qui se terminera ce mardi, peut tout de même être avancée comme excuse valable.