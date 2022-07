Tessa Wullaert avant Belgique-Islande à l'Euro: "Ne pas tomber dans le piège islandais et jouer notre jeu"

Après de longues semaines de préparation, la Belgique disputera ce dimanche le 4e match de son Histoire dans un Championnat d'Europe.

Face à l'Islande dans le groupe D, les Flames savent qu'il faudra commencer surtout face à une équipe physique et bien organisée.

"Les chances, c'est de 50-50 je crois", lance Tessa Wullaert, la capitaine. "Les détails feront la différence. On sait que l'Islande est très forte dans les duels. On devra donc bien commencer et amener du répondant dans les duels. Mais nous, on a aussi des qualités comme dans le jeu. A nous de ne pas tomber dans le piège des duels physiques et de plutôt nous focaliser sur notre jeu en allant vers l'avant et en faisant attention sur les phases arrêtées. Chaque match est important mais celui-ci est peut-être crucial. On se souvient de 2017. On avait commencé avec une défaite. On est consciente que chaque match est important."

En face, la capitaine des Belges retrouvera Sara Bjork Gunnarsdottir, la capitaine de l'Islande qui était équipière de Janice Cayman à Lyon et avec qui Tessa a joué à Wolfsburg. "Je m'entendais bien avec elle. Elle est sympa. Peut-être pas sur le terrain (rires). Dans les duels, elle est toujours présente, elle court partout et elle sait jouer."

Etrangement, les Flames ne sont pas entrainée à Manchester ce samedi, veille du match. Elles ont suivi le planning habituel avec une séance en fin de matinée dans le complexe d'entrainement de Wigan. Seule Tessa Wullaert aura finalement des repères sur le terrain de l'Academie Stadium. "C'est vrai mais on en a discuté avec le groupe et comme nous sommes basées assez loin, nous avons préféré nous en tenir au programme. On en a profité pour discuter règler les derniers détails. C'est chouette de revenir ici. La pelouse est bien. C'est un petit stade mais c'est peut-être mieux finalement car il n'y aura pas beaucoup de supporters. Maintenant, on ressent un peu d'impatience, pour certaines, cela fait 7 semaines de préparation."