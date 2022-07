Le Standard termine sa préparation d'avant-saison par un bon match nul face au Borussia Mönchegladbach (1-1)

C'était sans doute le onze le plus attendu depuis l'arrivée de Ronny Deila. En titularisant notamment Bodart dans les buts, l'entraîneur norvégien semble avoir fait son choix sur son futur gardien titulaire.

Longtemps mis sous pression par les Allemands, les Rouches ont cédé sur phase arrêtée à la 23e. Sur corner, suite à une belle remise de la tête de Marcus Thuram, Kramer, esseulé, en profitait pour ouvrir la marque avec l'aide de la barre transversale (0-1).

Dès la reprise et grâce à un bon service de Dragus, Renaud Emond poussait le ballon au fond du but et permettait au Standard de revenir au score.

A la 76e, Ronny Deila en profitait pour effectuer 4 changements avec Amallah, Emond, Dønnum et Dragus qui cédaient leur place pour Balikwisha, Boljevic, Canak et Ohio qui débutait sous les couleurs du Standard.

Malgré plusieurs belles tentatives après l'égalisation, le Standard ne parvenait plus à trouver la faille et terminait sa préparation d'avant saisons par un bon match nul à domicile.