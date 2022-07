L'Union finit sa préparation en écartant facilement Feyenoord (0-4)

Pour son dernier match amical de la préparation, l’Union se déplaçait à Rotterdam pour y affronter Feyenoord qui a fini troisième de Eredivisie la saison dernière. A une semaine de la reprise du championnat, les hommes de Karel Geraerts ont assuré en battant assez nettement le récent finaliste de la Conference League lors d’une rencontre jouée en deux fois 60 minutes (0-4).

Le début de match était clairement en faveur de l’Union avec une bonne circulation du ballon et une nette possession du cuir. Mais cela ne permettait pas aux Bruxellois de se montrer dangereux pour autant. Il fallait attendre la 20e minute pour voir la première réelle occasion du match et elle tombait pour Feyenoord : Hendrix reprenait un centre en un temps mais Moris s’interposait bien.

La deuxième demi-heure de jeu repartait sur les mêmes bases avec une possession stérile de la part de l’Union. Le premier but de la partie tombait finalement à la 45e minute après un magnifique assist d’Eckert en un temps pour Nieuwkoop qui fixait le gardien adverse (0-1). Quelques secondes plus tard, Feyenoord était tout proche d’égaliser via Dilrosun mais Moris sortait une belle parade. Peu avant l’heure de jeu, les Bruxellois doublaient la mise : sur un coup-franc de Teuma, Eckert inscrivait son second but de la préparation (0-2).

Après l’heure de jeu, Geraerts décidait de réaliser deux changements avec les entrées d’Adingra et de Puertas pour Lapoussin et Lynen. Dans l’autre camp, Feyenoord réalisait plusieurs changements en lançant pas mal de jeunes pour la dernière heure du match. A la 70e Vanzeir était bien servi en profondeur et, après avoir gagné son duel, était accroché dans la surface de réparation. Le capitaine Teuma prenait le cuir...et voyait sa tentative être arrêtée par le gardien adverse.

L’Union finissait la partie avec plusieurs jeunes sur le terrain pour la dernière demi-heure de jeu. A la suite d’une frappe d’Adingra stoppée par le gardien adverse, Sykes inscrivait le troisième but d’une reprise dans le petit filet (0-3). Alors que Guillaume François voyait sa belle reprise de volée être boxée par le gardien hollandais en fin de match, Berradi envoyait lui un tir sur la latte du but adverse. En toute fin de match, Ziani reprend un bon centre de Dony pour fixer le score à 0-4.

La prochaine rencontre de l’Union, qui connaîtra ce lundi son adversaire pour le barrage de la Ligue des Champions, est prévue samedi face à Saint-Trond pour la première journée de championnat.

Union SG : Moris (91e Imbrechts), Kandouss (91e Sykes), Burgess (78e Boone), Van der Heyden (91e Dony), Teuma (78e Lewis), Lynen (60e Puertas), Lazare (91e Huygevelde), Nieuwkoop (78e François), Lapoussin (60e Adingra), Eckert (91e Berradi), Vanzeir (78e Ziani)

Les buts : 44e Nieuwkoop (0-1), 59e Eckert (0-2), 98e Sykes (0-3), 120e Ziani (0-4)