Charles De Ketelaere a-t-il dit adieu au Club de Bruges? Le joueur a 48 heures pour se décider !

C'était l'une des attractions de la Super Coupe de Belgique. Charles de Ketelaere allait-il être aligné par Carl Hoefkens? Le franc est vite tombé. Et le prodige a été placé sur le banc par son entraîneur. "Je ne peux rien dire de mal à propos de Charles", a commenté le nouveau coach des Blauw en Zwart après la rencontre pour le Nieuwsblad. "Contre Utrecht, il avait été très bon. Mais aujourd'hui je devais prendre une décision."

D'autant plus que l'ancien défenseur disposait de plusieurs solutions sur le banc de touche. "Ferran Jutgla est un nouveau joueur et voulait absolument se montrer pour sa première. Tandis que quand Bjorn Meijer est sorti, j'ai choisi Sowah. Par conséquent, Charles est resté sur le banc."

Forcément, difficile de croire qu'un éventuel transfert n'est pas lié à cette mise à l'écart. "C'est dommage pour lui et les supporters de ne pas l'avoir vu à l'oeuvre. Mais cela n'a rien à voir avec son transfert", a juré Hoefkens. "Je m'occupe simplement des joueurs que j'ai à ma disposition maintenant. Je fais tout pour que Charles s'entraîne correctement car je veux toujours le voir progresser. Nous verrons comment ça se passe à la fin."

Pendant la rencontre, le milieu offensif polyvalent a été chaudement applaudi par le public local lors de son échauffement. Et à la fin de la rencontre, il a pris le mégaphone pour chanter avec les supporters brugeois. De quoi forcément soulever des questions.

48h heures chrono

Ces propos et ces agissements ne peuvent trahir un sentiment: la possibilité de voir partir CDK est réelle. Voire presque imminente. Du moins, c'est également l'avis de la presse italienne ce lundi. "Je m'attends à une grosse accélération des négociations cette semaine", a déclaré Gianluca Di Marzio pour Sky Sport 24. "Ce dimanche, il n'a pas participé à la Super Coupe de Belgique, signe que les négociations sont à un stade avancé. Je m'attends à une relance de l'AC Milan dans ces premiers jours de la semaine. Ce serait un énorme coup pour les Rossoneri".

Claudio Raimondi, journaliste pour Mediaset, a également évoqué l'offre de l'AC Milan pour CDK. "Ce lundi est l'un des jours les plus importants dans le dossier De Ketelaere. L'offre de Milan est de 30 millions + 5 bonus. Tandis que Bruges en demande 37. Les Belges font toujours de la résistance mais l'affaire devrait prendre un tournant important d'ici à 48 heures." Samedi prochain, le groupe milanais partira en Hongrie et en Autriche pour un stage. "Maldini aimerait visiblement bien incorporer le joueur pour faciliter son acclimatation", a également estimé notre confrère.

Ce lundi matin, la Gazzetta dello Sport confirmait l'information. Les contacts ont repris ce lundi et une fumée blanche est attendue entre aujourd'hui et demain. Si cela se concrétise, De Ketelaere aura fait un choix personnel. Car Roberto Martinez avait clairement expliqué que les joueurs plus jeunes prenaient un risque en changeant de crémerie. Mais CDK semble certain de lui et de sa force. S'il devient titulaire à Milan, il augmenterait considérablement ses chances de devenir titulaire chez les Diables.

Les mois à venir nous donneront une indication afin de savoir si le prodige a fait le bon choix ou non. Qu'il reste ou qu'il parte !