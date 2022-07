"Enfin Hazard": l'Espagne croît plus que jamais au retour au premier plan du Diable rouge

Après trois années de galère, la prochaine saison sera-t-elle enfin celle d'Eden Hazard ? Le prestigieux quotidien sportif espagnol AS y croit dur comme fer et consacre sa une du jour au capitaine des Diables. "Enfin Hazard" peut-on lire alors que la photo du Brainois prend la pleine page du journal espagnol. Dans ses colonnes, AS évoque les raisons qui poussent à croire à une renaissance d'Hazard au Real Madrid. Des raisons déjà évoquées par la presse espagnole ces derniers jours.

Tout d'abord, et pour la première fois depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard semble enfin débuter la préparation en excellente condition physique. Contrairement aux dernières saisons, où il était en surpoids ou blessé, le Brainois a fait particulièrement attention à conserver une bonne condition physique pendant ses vacances. Pour AS, la forme avec laquelle il est arrivé à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, a agréablement surpris Carlo Ancelotti et son staff.

©Twitter AS

Si l'on ajoute à cela que les soucis physiques du Diable sont totalement derrière lui depuis qu'on lui a retiré la plaque métallique présente dans sa cheville, on pourrait donc enfin voir la meilleure version de l'ancien Blues depuis son arrivée en Espagne. AS y croît plus que jamais, appuyant sur le fait que "Hazard a pu travailler sur son physique sans limite et ses blessures fréquentes ont enfin disparu". Après avoir reçu des minutes en fin de saison dernière avec le Real Madrid et avoir pu jouer plusieurs rencontres avec les Diables en Ligue des Nations, le journal espagnol estime que le Brainois a terminé la saison avec une confiance en hausse et qu'il a profité de ses congés, passés majoritairement dans la maison familiale de Braine-le-Comte pour peaufiner sa condition physique avec l'aide d'un entraîneur personnel.

Moment propice pour un nouveau rôle

Ensuite, pour AS, les propos tenus par Eden Hazard depuis la fin de la saison vont dans le bon sens. Lors des célébrations du titre avec les supporters, le Brainois avait déclaré : "Mes trois premières saisons n'ont pas été bonnes, mais l'année prochaine, je donnerai tout pour vous." Ce qui lui avait valu les acclamations des nombreux supporters. Plus récemment, dans une interview accordée à HLN, Hazard avait précisé ses intentions : "Cela a toujours été un rêve de jouer pour le Real Madrid et ça l'est toujours", excluant, selon AS la possibilité d'un départ cet été et réaffirmant avec ambition son intention de réussir avec les Merengues.

Le dernier point évoqué par AS n'est pas nouveau : Carlo Ancelotti devrait confier un nouveau rôle au Brainois dans le dispositif madrilène. Bloqué à gauche par l'inarrêtable Vinicius, le Brainois sera testé à la pointe de l'attaque lorsque Karim Benzema sera absent. Mais pour le quotidien, Hazard pourrait également profiter des départs de Bale et Asensio pour se faire une place à droite où il serait en concurrence avec Rodrygo. "Avec la Coupe du monde en plein milieu, ce sera une saison étrange et même si Benzema reste l'option principale, Eden possède des qualités et cela pourrait être une bonne chose de pouvoir l'utiliser à ce rôle", a confié Ancelotti ces derniers jours.

AS estime que le moment pour tester Hazard à ce poste est propice puisqu'il semble dans la meilleure forme possible depuis son arrivée au Real.