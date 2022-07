Eden Hazard: "De beaux titres, mais je ne me suis pas senti impliqué"

Le Diable participe pleinement à la préparation et compte bien inverser la tendance après trois saisons de galère. "Je veux prouver aux gens que je peux jouer dans cette équipe", a-t-il confié à ESPN. "Je veux juste pouvoir montrer ce que je peux faire."

D'autant plus que la plaque en métal a enfin été retirée de sa cheville. "Ce n'est pas facile, surtout quand tu ne sais pas pourquoi tu es blessé. Je n'ai jamais connu pareille situation avant de venir à Madrid. Je savais que quelque chose n'aillait pas avec mon corps. Raison pour laquelle j'ai demandé de me faire opérer à la fin de la saison passée."

Sa rééducation l'a empêché de véritablement participer au sacre en Liga et à la victoire en finale de Ligue des champions. "Ces titres ont engendré des sentiments mitigés. D'un côté, tu es heureux pour l'équipe et les supporters et, de l'autre, ça te fait mal parce que tu n'as pas pu y participer. J'ai gagné de beaux titres, mais je ne me suis pas vraiment senti impliqué."

Sous le soleil de Los Angeles, Hazard n'a pas pu éviter une question concernant un potentiel transfert en MLS. "Je n'y pense pas maintenant, je suis seulement concentré sur cette saison. J'ai encore deux ans de contrat. D'ici son expiration, j'aurai 33 ans et on verra…"